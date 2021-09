Ventimiglia, si sdraia sui binari e ferma il traffico ferroviario: arrestato

Ventimiglia. Intervento della Polizia di Stato di Ventimiglia per una segnalazione di emergenza nella periferia ovest della città. L’azione si è sviluppata in coordinamento con la polizia ferroviaria sulla linea ferrata che da Ventimiglia conduce in Francia, dove un individuo, sdraiato sui binari, impediva il transito ferroviario provocando gravi ripercussioni sulla regolarità della circolazione internazionale dei treni.

Dopo essere stato individuato dagli agenti l’uomo opponeva resistenza e, una volta salito sull’auto della polizia, con movimento improvviso e violento del capo, ha colpito ripetutamente il finestrino laterale, distruggendolo.

L’uomo, un marocchino di 33 anni, pregiudicato ed irregolare in Italia, ha mantenuto anche in ufficio una condotta aggressiva, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, ha inoltre insultato e colpito i poliziotti, minacciandoli di morte. Anche quando è stato collocato in una stanza di sicurezza, ne ha danneggiato il sistema di illuminazione e ha tentato ripetutamente di auto lesionarsi, costringendo gli operatori a continui interventi per garantire la sua incolumità.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di danneggiamento aggravato e minacce gravi a pubblico ufficiale. Successivamente al processo per direttissima tenutosi in data odierna l’arresto è stato convalidato ed è in corso la procedura di espulsione.