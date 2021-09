Ventimiglia, sfregiata la targa dedicata ai martiri delle Foibe: lo sdegno di Isnardi e Ascheri

Ventimiglia. Il consigliere Bartolomeo Isnardi e l’assessore Gianni Ascheri rappresentanti a Ventimiglia di Fratelli d’Italia, vogliono esprimere grande solidarietà nei confronti delle vittime innocenti di quello che alla storia è passato come il massacro delle Foibe.

«Oggi, ma come sempre, siamo vicini ai parenti di quelle vittime e a tutti i cittadini dabbene di questa Italia che, come noi, si sentono indignati e profondamente amareggiati per quello che a Ventimiglia è successo. La deturpazione perpetrata al monumento in memoria delle vittime delle Foibe è un’azione contro chi, senza colpe, è stato massacrato, donne, bambini e anziani. Molto probabilmente questo scempio è solo frutto di ignoranza e insensibilità e forse poco si potrà fare per rimediare (a parte un veloce restauro), tuttavia, noi di Fratelli d’Italia ci stringiamo solidali a chi ancora tra noi, anche a Ventimiglia, porta quel dolore in famiglia» – commentano il consigliere Bartolomeo Isnardi e l’assessore Gianni Ascheri.