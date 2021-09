Ventimiglia, Scullino redistribuisce le deleghe: la giunta rimane intatta

Ventimiglia. Niente rimpasto, il sindaco Scullino chiude la crisi aperta in maggioranza con una semplice redistribuzione delle deleghe assegnate agli assessori. Come richiesto dalla Lega, il primo cittadino manterrà per sé l‘Immigrazione.

«Oggi, prima di iniziare la consueta giunta che teniamo ogni giovedì pomeriggio, ho proceduto ad una ridistribuzione del peso lavorativo tra gli assessori che già componevano la giunta comunale. Il mio braccio destro, il vicesindaco Simone Bertolucci, assumerà su di se anche la delega al Commercio e allo Sviluppo economico e turistico, prima di De Villa, e quello alle Frazioni che era in capo all’assessore della Lega Eleonora Palmero che invece si occuperà oltre che di tutela degli animali d’affezione, anche di Servizi sociali ed educativi», dichiara il sindaco al termine della giunta odierna, nella quale è stato approvato il progetto definitivo della nuova passerella sul Fiume Roja, comprensiva del piano di rigenerazione urbana e messa in sicurezza di entrambe le sponde di via Trossarelli e Lungo fiume G. Rossi.

«L’assessore e vicesindaco Simone Bertolucci della Lega si occuperà quindi di “Manifestazioni, Cultura, Sport, Protezione civile, Commercio, Sviluppo economico e turistico, Frazioni, – continua il capo dell’amministrazione comunale. L’assessore Matteo De Villa (in rotta col partito di riferimento, Forza Italia), seguirà materie che prima gestivo direttamente, e in particolare “Ambiente e igiene urbana, Ciclo delle acque, Uffici demografici e cimiteri, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia e Sviluppo occupazionale”. Restano invariate le deleghe gestite dall’assessore all’Urbanistica Tiziana Panetta della Lista Scullino Sindaco. L’assessore Gianni Ascheri, di Fratelli d’Italia, – conclude Scullino – continuerà a mantenere la gestione del grande assessorato dei “Lavori pubblici, Infrastrutture, Difesa del Suolo, Tutela del territorio, Antincendio Boschivo, Patrimonio, aggiungendo la competenza sulle manutenzioni e arredo urbano“.