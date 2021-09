Ventimiglia, presi dalla polizia gli aggressori di Nicolò Bonadonna

Ventimiglia. Sono stati identificati in poche ore gli aggressori di Nicolò Bonadonna: il gestore della pizzeria al taglio “Pizza Max”, in piazza Costituente, accerchiato nella notte da un gruppo di stranieri ubriachi che hanno tirato calci e testate alla porta del suo locale per farsi aprire.

A individuare i nordafricani è stata la polizia, che ha compiuto un’indagine lampo per individuare il gruppo di stranieri.

«Mi urlavano “apri bastardo, dammi una birra” e prendevano a calci e testate la vetrina. Ho avuto paura di morire», ha raccontato Nicolò Bonadonna, che intorno alle 3,45, sentendoli arrivare, si era chiuso a chiave dentro il proprio locale.