Ventimiglia, lista civica Scullino: «Non appoggiamo Cpr, ma non saremo noi ad opporci»

Ventimiglia. «Ci rendiamo conto, come Lista Civica, che nel marasma della politica e delle varie fazioni che si sono venute a creare, si sia sacrificata un po’ la centralità della politica nel parlare direttamente ai cittadini. Io sono, prima che consigliere, un appassionato studente di giurisprudenza e amo approfondire le tematiche “calde” della mia città. Il mio intento è quello di spiegare ai cittadini cos’è un CPR: me lo hanno chiesto in molti in questi giorni e credo sia giusto fare chiarezza». A dichiararlo è il consigliere Giuseppe Palmero (lista civica Scullino sindaco).

«Innanzitutto – spiega Palmero – CPR sta per “centro di permanenza per il rimpatrio”: si tratta di strutture in cui vengono “detenuti” quei migranti già dichiarati criminali e per i quali non è possibile procedere immediatamente con l’espulsione, quando, cioè, non è possibile accompagnarli alla frontiera o respingerli. Sono piccole carceri in cui non vengono “rinchiusi” indistintamente tutti i migranti ma solo quelli che hanno già ricevuto un provvedimento di espulsione. Cinque anni fa, i 13 CPR italiani potevano ospitare circa 1.900 “detenuti”: attualmente si contano meno di 400 posti disponibili, concentrati in 4 strutture (Torino, Roma, Brindisi, Caltanissetta). Questo decremento è stato deciso a seguito dell’emissione di un documento del Ministero degli interni che denunciava la totale inefficienza dei CPR sottolineando anche i costi e le difficoltà di gestione di un sistema detentivo in cui danneggiamenti, rivolte e violenze erano all’ordine del giorno».

«La decisione della Lista Civica di non appoggiare l’idea dei CPR – conclude – Nasce proprio dallo studio di questa documentazione e dalla volontà di non creare un carcere cittadino di difficile gestione. D’altra parte, qualora la decisione della coalizione fosse quella di procedere in questo senso, non saremo noi ad opporci».