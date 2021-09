Ventimiglia, lavori di manutenzione: sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Latte e Carletti

Ventimiglia. Mercoledì 22 settembre dalle 8,30 alle 10,30, verrà sospesa la fornitura idrica nelle zone di Latte e Carletti nel Comune di Ventimiglia.

«Tale necessità è conseguenza di lavori di manutenzione da eseguirsi sulla condotta dell’acquedotto di Mentone in territorio italiano, da cui è derivata l’alimentazione idropotabile della zona – fa sapere Rivieracqua – A conclusione dei lavori, e quindi, alla ripresa della normale erogazione, potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua: il fastidioso fenomeno, che non assume natura inquinante, ha carattere transitorio ed è destinato, nel corso della giornata, ad una progressiva recessione fino alla sua totale scomparsa. L’utenza vorrà scusarci per l’inconveniente arrecato che è indipendente dalla volontà dell’azienda ma risponde ad esigenze manutentive di soggetti terzi».