Ventimiglia, la Lega «Non accettiamo lezioni sulla gestione migranti dal PD»

Ventimiglia. Fanno sapere dalla locale sezione della Lega: «Non accettiamo lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio dal Partito Democratico. Tutti ricordano in che condizioni versasse la città di Ventimiglia durante i loro cinque anni di mandato. È totalmente falso affermare, come hanno fatto, che nessuna proposta di gestione sia stata da noi avanzata: Prima fra tutte la costituzione di un CPR, che crediamo possa essere una valvola di sfogo, soprattutto per contenere i soggetti più pericolosi in giro per la città; in seguito la richiesta di ordinanza anti alcool, il presidio di polizia locale nel cimitero e all’interno dei giardini».

Continua la nota stampa «Il principale problema che riguarda la nostra città è la mancata gestione dei flussi migratori a livello nazionale. Al Partito Democratico chiediamo invece cosa pensi del suo segretario con la felpa della ONG Open Arms, contro cui Salvini è andato a processo; cosa intendano fare con il Ministro Lamorgese, totalmente incapace di gestire il fenomeno migratorio dall’unico posto in cui è possibile farlo; al PD chiediamo i motivi per i quali, col precedente governo, ha votato a favore dell’abrogazione delle norme del decreto sicurezza che consentivano di bloccare gli sbarchi. Ribadiamo: non possiamo accettare lezioni da parte di chi vorrebbe fare dell’Italia il campo profughi d’Europa. Solo durante la permanenza di Matteo Salvini al Ministero dell’interno la situazione a Ventimiglia era sensibilmente migliorata, e questo è un dato di fatto inconfutabile».