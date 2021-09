Ventimiglia, Giornate Europee del Patrimonio: le proposte del museo civico archeologico “Girolamo Rossi”

Ventimiglia. Sabato 25 e domenica 26 settembre ritornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, evento pensato per avvicinare il grande pubblico alle realtà museali. La proposta del MAR-Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, per tale occasione, consiste in ingressi ridotti per tutti, al prezzo simbolico di 1 euro, e per la giornata di domenica una proposta ludico-didattica dedicata alle famiglie, per rendere la visita all’affascinante collezione museale un momento di scoperta e collaborazione tra grandi e piccini attraverso giochi e prove da superare insieme.

Tema di quest’anno “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” che vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Il 25 e il 26 settembre si potrà visitare, al prezzo simbolico di 1 euro, il ricco percorso museale che espone i reperti della città romana di Albintimilium, tra cui la famosa coppa vitrea con ictiocentauro del III secolo d.C. e il vaso per la conservazione e trasporto del miele di cui è stato recentemente curato un nuovo allestimento (sabato orario di apertura: 9-12.30/15-17).

Domenica 26 dalle 9 alle 12.30 “Il bestiario del Museo. Alla ricerca dell’animaletto perduto” attività ludico-didattica dedicata alle famiglie con bambini. La proposta nasce con l’intenzione di animare la visita alla collezione del Museo sollecitando l’attenzione e lo spirito di osservazione e collaborazione di adulti e bambini, un “caccia” tra i reperti che si concluderà con un momento dedicato ai giochi degli antichi romani.

Il Mar prosegue un percorso di iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, un modo divertente per giocare imparando dalle testimonianze materiali, sculture, lapidi, vasi, vetri, statuette fittili, lucerne, recuperati dagli scavi della città romana di Albintimilium, la moderna Ventimiglia.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria. Si ricorda che dal 6 agosto per l’ingresso in mostre e musei è necessario il Green Pass.

Per maggiori informazioni contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41 a Ventimiglia, chiamando lo 0184/351181, scrivendo a museoventimiglia@gmail.com o su www.marventimiglia.it.