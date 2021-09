Ventimiglia, dramma all’autoporto: morto camionista

Ventimiglia. Un camionista cinquantenne bulgaro è morto, probabilmente in seguito ad un malore, all’interno del proprio camion in sosta nel locale autoporto. È successo in serata.

Inutili i seppur tempestivi soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale sanitario del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i vigili del fuoco. Quest’ultimi, dopo aver sfondato il vetro del finestrino, hanno trovato l’uomo accasciato sul sedile.