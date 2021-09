Ventimiglia, Commissione Bilancio: Isnardi si astiene come l’opposizione

Ventimiglia. Si è astenuto dalla votazione di tre variazioni in Commissione Bilancio, allineandosi al pensiero dell’opposizione anziché sostenere la maggioranza: protagonista del “dissenso” è ancora una volta il consigliere comunale Ino Isnardi, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Isnardi si è poi riallineato nelle Commissioni Affari Generali, con la votazione del regolamento della nettezza urbana, e Urbanistica, con tre osservazioni alla variante urbanistica per la costruzione di un supermercato Coop in via Cabagni Baccini che sono state poi rigettate in quanto inerenti a tematiche di natura non urbanistica.