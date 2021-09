Ventimiglia, aggredito mentre sistemava dehor. Bonadonna: «Non si può più vivere così, il prefetto intervenga»

Ventimiglia. «Mi urlavano “apri bastardo, dammi una birra” e prendevano a calci e testate la vetrina. Ho avuto paura di morire». E’ il racconto choc di Nicolò Bonadonna, gestore del locale “Pizza Max” in piazza della Costituente, a Ventimiglia. Come ogni notte, Bonadonna si era recato nella tavola calda per preparare pizze e focacce e sistemare il locale per l’apertura, ma intorno alle 3,45 è stato aggredito.

«Stavo sistemando il dehor – racconta, ancora visibilmente agitato per quanto accaduto – Ad un certo punto ho sentito le voci di alcuni stranieri e per istinto, per la prima volta, mi sono chiuso dentro il locale». Pochi istanti dopo, davanti alla porta di Pizza Max si presenta un gruppo di uomini: «Erano magrebini, ubriachi fradici – dice Bonadonna – Hanno iniziato a tirare calci sulle vetrine, a prenderle a testate, urlandomi di aprire perché volevano le birre. Avevo paura che sfondassero il vetro».

A quel punto Bonadonna chiama le forze dell’ordine: «Sono rimasto tredici minuti in attesa che mi rispondessero – dice – se fossero entrati, nel frattempo, avrei anche potuto morire». Nel frattempo, a scopo di allontanare il gruppo di stranieri, l’uomo prende in mano un coltello: «Volevo che capissero che potevo difendermi e che si spaventassero – spiega – Non so dove ho trovato il sangue freddo per restare lucido, ma non è più possibile vivere così: questa gente fa paura. Alla fine si sono allontanati da soli, ma bisogna che le autorità preposte facciano qualcosa».

«Se il prefetto non interviene – conclude Bonadonna – Sarò costretto a prendere il porto d’armi per tutelarmi: non posso rischiare la vita per andare a guadagnarmi un pezzo di pane da portare a casa».

[Foto Google maps]