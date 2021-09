Vallecrosia, scontro auto-moto: un ferito

Vallecrosia. Un motociclista di circa 20 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto durante la notte, intorno alle 2, in via Colonello Aprosio. La moto su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata contro un’auto per motivi in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sanremo.