Vallecrosia, nuovi ambienti didattici al Centro di formazione professionale Cnos Fap

Vallecrosia. Venerdì 24 settembre, presso l’Opera Salesiana “Don Bosco” di Vallecrosia, si svolgerà l’inaugurazione dei nuovi ambienti didattici del Centro di formazione professionale CNOS FAP, dopo l’importante lavoro di ristrutturazione dei locali dell’Opera già in passato dedicati alla scuola.

A partire dalle 12, alla presenza delle autorità cittadine e locali e dei superiori della congregazione Salesiana, il Cnos Fap accoglierà i numerosi ospiti che prenderanno parte alla cerimonia e guiderà i partecipanti a visitare aule e laboratori appena realizzati per la formazione dei ragazzi. Tra gli ospiti, saranno presenti il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, l’assessore regionale con delega al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Gianni Berrino, l’ispettore della Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” – Italia Centrale, don Stefano Aspettati, e altri esponenti delle amministrazioni locali e della congregazione salesiana.

Il Cnos Fap, da oltre vent’anni, costituisce un punto di riferimento fondamentale per la formazione professionale per il territorio intemelio e per l’intera provincia di Imperia, sia per le attività scolastiche destinate ai minori, sia per lo sviluppo professionale di lavoratori o disoccupati. Oggi, anche grazie alla disponibilità di questi nuovi spazi, diventa un polo formativo di eccellenza, per il settore turistico-alberghiero e per il settore elettrico: sono attualmente attivi, infatti, i corsi di Istruzione e formazione professionale, finanziati da Regione Liguria e dal Fondo sociale europeo, per il rilascio della qualifica triennale di operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica, operatore della ristorazione, nei due indirizzi di cucina e sala-bar, e operatore elettrico. Inoltre il Centro aderisce al Sistema Duale della formazione per il rilascio del Diploma professionale di quarto anno, nei medesimi settori, creando costantemente occasioni di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro.