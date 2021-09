Vallecrosia, la open week della”Grazie Don Bosco”

Vallecrosia. Dal 20 al 24 settembre, l’associazione Grazie Don Bosco da 10 anni operativa sul territorio intemelio in materia di apprendimento ed educazione aprirà le porte del Centro Don Milani – doposcuola e sostegno allo studio a tutti i bambini, ragazzi, genitori che sono curiosi di conoscere le attività del centro e approfondire tematiche legate alla didattica e all’apprendimento. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, sarà possibile conoscere le attività del centro e gli operatori; avvalersi di una consulenza con psicologa specializzata al fine di chiarire quali siano gli interventi opportuni sul piano del supporto all’apprendimento individuale; chiedere informazioni più specifiche e conoscere i pacchetti di assistenza allo studio previsti per andare incontro alle diverse esigenze degli studenti: Doposcuola, lezioni individuali e il Recupero Anni. Sarà anche un’occasione per iscriversi.

Tutti i giorni, dalle 15.00 alle 18.00, verranno proposti tre workshop diversi per andare incontro alle esigenze e alla curiosità di tutti. “Imparare giocando” è un laboratorio rivolto ai bambini delle elementari, verranno proposti giochi didattici pensati per stimolare l’apprendimento della scrittura e del calcolo; nel laboratorio “studio con le mappe”, i ragazzi delle medie potranno conoscere un metodo per sintetizzare e schematizzare gli argomenti, facilitandone l’ acquisizione; infine, per i ragazzi delle superiori ci sarà occasione di affinare le proprie conoscenze in termini di “Metodo di studio”: nel workshop dedicato si parlerà di meta-cognizione e di come individuare il proprio metodo di studio per un rendimento scolastico migliore.

Ma l’Open Week non sarà solo porte aperte e laboratori, ma anche incontri formativi per approfondire tematiche relative all’educazione e ai bisogni dei giovani. Lunedì 20 settembre, alle 18.00, il dottor Johnny Dotti, pedagogista, parlerà di Accoglienza, una sfida più che mai attuale e moderna in un mondo che cambia e dove le agenzie educative sono chiamate a giocare un ruolo più che mai fondamentale. Mercoledì 22 settembre, sempre alle 18.00, sarà la volta dell’intervento dal titolo “Famiglia e famiglie a confronto” la dottoressa Anna Maria Panfili, avvocato e già presidentessa del forum famigli della Liguria, ci parlerà del nuovo ruolo della famiglia nella società e delle sue configurazioni. Venerdì 24 settembre, sempre alle 18.00, in fine, il prof. Andrea Traverso e la dott.ssa Giada Finotti dell’Università di Genova, ci parleranno di Educazione in

relazione all’accoglienza e alla famiglia.

