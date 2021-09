Vaccini, Raffaella Paita minacciata da no vax. Toti: «Clima d’odio intollerabile e pericoloso»

Genova. «Voglio esprimere la mia massima solidarietà a Raffaella Paita, che è stata presa di mira, insultata e minacciata solo per aver espresso la propria posizione a favore dei vaccini. Da troppo tempo i no vax alimentano un clima d’odio intollerabile, in nessun modo giustificabile oltre che pericoloso. Voglio ribadire quanto sia indispensabile affidarsi alla scienza, proseguire la campagna vaccinale ed estendere il green pass. Bene ha fatto Raffaella Paita a sottolineare che andrà avanti senza restare in silenzio: anche noi faremo lo stesso».

Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo le minacce via social ricevute dall’onorevole Paita.