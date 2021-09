Us Open, esordio negativo per il sanremese Gianluca Mager

Sanremo. Esordio amaro per Gianluca Mager all’Us Open, svoltosi a New York dal 30 agosto al 12 settembre.

Il tennista di Sanremo, negli Stati Uniti d’America, il 31 agosto ha perso al primo turno del singolare maschile del quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam contro l’australiano Jordan Thompson in cinque set per 4-6 6-3 7-5 2-6 7(7)-6(3) dopo tre ore e mezza di gioco.

Successivamente, il 1 settembre, il sanremese viene sconfitto anche nel doppio maschile del torneo, insieme a Federico Coria. La coppia formata da Robert Galloway e Alex Lawson ha infatti vinto in due set per 6-1 6-3.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)