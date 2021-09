Un’atleta sanremese rappresenta l’Italia ai campionati europei di cross triathlon a Molveno

Sanremo. Al “Cross Triathlon European Championship”, in programma a Molveno (Tn) dal 24 al 26

settembre, l’Italia sarà rappresentata anche da un’atleta sanremese. Si tratta della neomaggiorenne Nicole Rao, della Sanremo Like Swim, che nel giro di sette giorni ha così festeggiato, oltre al compleanno, anche la convocazione in Nazionale da parte della FITRI, la Federazione Italiana Triathlon.

Si ricorda che il “Cross Triathlon”, sport giovane ed emergente, si distingue dalla disciplina tradizionalmente

conosciuta per l’abbinamento del nuoto in acque libere, prova comune, alla corsa trail e alla mountain bike.

Il giusto riconoscimento al valore di Nicole è solo l’ultimo dei fiori all’occhiello della neonata Sanremo Like Swim, associazione strutturatasi in pieno periodo pandemico grazie all’impegno e alla volontà di tre volti noti dello sport locale: Sebastiano Bonaccorso, presidente, Fabio Laura, responsabile tecnico del nuoto agonistico, e Omar Aschero, omologo per quanto riguarda il triathlon. Già ai campionati italiani, infatti, la società matuziana aveva conquistato un quattordicesimo posto assoluto e visto collezionare ai suoi Sofia Clavio e Samuele Bernò degli importanti allori individuali.

«I recenti successi nazionali e internazionali, dunque, costituiscono il miglior viatico in vista sia della stagione agonistica di nuoto e triathlon, sia dei corsi, il cui avvio imminente è in programma presso le piscine comunali di Sanremo (info@piscinesanremo.it) e Taggia (info@piscinetaggia.it)» – dice il presidente Sebastiano Bonaccorso.