Un anticipo del Monaco Yacht Show al porto di Ventimiglia, l’annuncio del presidente Borea D’Olmo

Ventimiglia. Il porto turistico di Cala del Forte potrebbe ospitare, nella prossima primavera, una anticipazione del Monaco Yacht Show. Lo ha annunciato il presidente di Monaco Ports, Gian Battista Borea D’Olmo, a margine del convegno “Rigenerazione urbana, living sull’acqua e turismo green: Ventimiglia ed il Principato di Monaco modelli di sviluppo”, organizzato da Sportello Italia nel Principato di Monaco al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia.

La conferma arriva anche dal direttore del porto di Ventimiglia, l’ingegnere Marco Cornacchia: «E’ ancora un progetto – ha detto – Dobbiamo incontrare i dirigenti del Monaco Yacht Show, ma loro stessi ci hanno chiesto di poter venire a Ventimiglia, nel porto di Cala del Forte per portare una parte del Monaco Yacht Show qui a Ventimiglia, qualcosa di assai importante sia per il porto che per la città». Sui posti barca: «Siamo molto contenti, proprio perché il porto appena aperto e c’era tanta aspettativa. Questa città ha un entroterra che piace moltissimo. Principalmente chi lascia una barca nel porto ha bisogno di arrivare e andare via facilmente. Quindi c’è bisogno di strada infrastrutture, strade e aeroporti. L’aeroporto più vicino e più comodo è quello di Nizza, invece per gli aerei privati potrebbe essere Garlenda (in provincia di Savona, ndr)».