Aromatica 2021 si chiude con un bilancio positivo; nel terzo e ultimo giorno di manifestazione sono stati ancora molti gli eventi in programma, tra conferenze, laboratori, cooking show e presentazioni.

Tra le molte attività collaterali, non inerenti le aromatiche e l’eno-gastronomia, molto apprezzata l’esposizione delle auto Fiat 500 d’epoca a cura del Club 500 del Golfo Dianese che compirà l’anno prossimo i suoi primi dieci anni d’intensa attività; con orgoglio il suo presidente, Riccardo Calcagno, ha messo in vetrina anche una Autobianchi Bianchina Cabriolet del 1961, fotografata in esclusiva per la copertina del volume Guida Tecnica ASI Autobianchi; l’auto più antica una Fiat 500 del 1959.

Successo anche per l’associazione Dianese Outdoor ASD (www.dianeseoutdoor.com) e i suoi percorsi nell’entroterra, a piedi e in e-bike, su strade, sterrate e sentieri, così come per le escursioni costiere a bordo dell’imbarcazione a noleggio Birba per ammirare dal mare la bellezza del Golfo Dianese, da Capo Berta a Capo Cervo (info escursioni Fabrizio Rovelli 328 2640243).

Non è passata inosservata la partecipazione dell’eclettica e rinomata chef del ristorante San Giorgio di Cervo, Caterina Lanteri Travet, per la consegna del Premio Aromatica 2021 a Lorenzo Taramasco.

Taramasco, 28 anni, è nato a Imperia, ma è sempre vissuto con la famiglia a Diano Castello; ora è Chef de Partie al “Ristorante Del Cambio” di Torino, sotto la guida dello chef Matteo Baronetto, considerato uno dei migliori chef italiani.

In occasione della premiazione, Enrico Lupi, Barbara Feltrin e Cristiano Za Garibaldi, rispettivamente presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria, assessore al commercio e vice sindaco del comune di Diano Marina, hanno espresso il loro plauso a Taramasco e alla Lanteri Cravet e manifestato grande soddisfazione per i risultati ottenuti con questa ottava edizione di Aromatica!

Anche fra i visitatori commenti positivi sull’Expo e su tutte le iniziative e gli eventi in programma.

La serie dei cooking show e ultimo appuntamento è con il Resident Chef Fabrizio Barontini che nel corso delle tre giornate ha seguito per l’organizzazione tutti gli eventi culinari a Villa Scarsella, affiancando e assistendo con pazienza e professionalità i vari cuochi nell’esecuzione dei loro piatti.

Questo pomeriggio Barontini chiuderà la rassegna di cucina da protagonista con la ricetta delle Trofie alle castagne con pesto e prescinsoea alle erbe aromatiche: quale migliore conclusione?

Con un arrivederci, come tutti auspicano, a maggio 2022!