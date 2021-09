Sanremo. Domenica 29 agosto sui campi del Tennis Club Solaro si è conclusa la V edizione della “Volée Cup” Torneo Tennistico Giovanile dedicato a Giuseppe Fassola fondatore del centro sportivo Solaro Sporting. Anche quest’anno si è registrato il numero record di partecipanti arrivati da più parti d’Italia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, tanto da compilare tabelloni per sette categorie differenti tra under 10 ed under 16 maschile e femminile.

Quest’anno il livello tecnico della manifestazione è stato molto alto, basti pensare che tra i partecipanti c’erano la

numero 1 d’Italia Under 10 femminile Lanteri Monaco Vittoria e il numero 1 di Macro Area Under 12 maschile

Garbero Filippo. Entrambi mantenendo fede ai pronostici si sono aggiudicati le rispettive gare. Garbero ha inoltre

trionfato nella categoria Under 14 maschile. Un altro giocatore che ha ben impressionato è stato l’imperiese Cesare

Elia che è stato sconfitto dopo una battaglia di 3 ore nella finale Under 14 da Garbero con il punteggio di 62 16 64

trionfando però nella categoria Under 16 sconfiggendo in finale, con il punteggio di 76 75, il sanremese Tommaso

Sturniolo. Buona anche la prova del bordigotto Ettore Crespi che nella categoria under 12 maschile ha raggiunto la finale dove è stato sconfitto dal fortissimo Garbero. Nella categoria femminile vittoria di autorità della favorita

Matilde Martinetti che si è aggiudicata la prova senza perdere un set sconfiggendo nell’atto conclusivo la bravissima imperiese Martina Grossi per 63 61. Un plauso anche alla loanese Luna Boesso, finalista nella categoria under 10 femminile, sconfitta solo dalla fortissima Lanteri Monaco Vittoria. La categoria under 10 maschile ha visto la vittoria netta del bravissimo Davide Dagnino che si è imposto nella competizione perdendo solo 2 games. Un plauso speciale va al piccolo Raffaele Lupo Costa, nato nel 2013, il più giovane partecipante che ha vinto 3 partite ed è stato sconfitto nella finale dal forte Dagnino.

La novità di questa edizione è stata l’inserimento del tabellone del doppio maschile under 16 che ha visto la vittoria in finale della coppia Juan Carlos Canciello /Massimiliano Serpi su Ruben Mercurio/Gregorio Novali. Anche quest’anno sono state consegnate le due borse di studio ai fini sportivi assegnate ai giovani tennisti che hanno

ottenuto il maggiore punteggio calcolato sulla base del risultato agonistico sportivo sommato a quello del loro rendimento scolastico. Tutti quanti i partecipanti oltre ad essere tecnicamente molto preparati hanno conseguito ottimi risultati a scuola. Le due borse di studio sono state assegnate all’under 14 Matilde Martinetti del TC Loano e all’under 14 Elia Cesare del TC Imperia. Durante la premiazione alla presenza del delegato provinciale FIT Silvano Martella e dei consiglieri Lorenzo Marcucci e Simona Moraglia in rappresentanza dell’amministrazione comunale, le sorelle Patrizia e Roberta Fassola hanno ringraziato tutti i partecipanti oltre al maestro Andrea Icardi, direttore tecnico del Torneo. Hanno poi rivolto un affettuoso pensiero al loro papa “Pino” fondatore del circolo sportivo al quale è dedicato il torneo.

La “ Volée CUP ” conferma essere un appuntamento sempre più importante nel panorama tennistico nazionale e nelle manifestazioni del Comune di Sanremo sempre attento allo sport per la sua funzione sociale aggregativa ed educativa. L’appuntamento è fissato per l’estate prossima con la VI edizione.

Questi i risultati delle 7 finali disputate:

Singolare maschile Under 10

Dagnino Davide Tc Finale batte Costa Raffaele Lupo Eur Sporting Club 6-0 6-0

Singolare femminile Under 10

Lanteri Monaco Vittoria TC Finale batte Boesso Luna TC Loano 6-0 6-1

Singolare maschile Under 12

Garbero Filippo TC Genova batte Crespi Ettore TC Bordighera Lawn 6-0 6-2

Singolare maschile Under 14

Garbero Filippo TC Genova batte Cesare Elia TC Imperia 6-2 1-6 6-4

Singolare Femminile Under 14

Martinetti Matilde TC Loano batte Grossi Martina TC Imperia 6-3 6-1

Singolare Maschile Under 16

Cesare Elia TC Imperia batte Sturniolo Tommaso TC Sanremo 7-6 7-5

Doppio Maschile Under 16

Canciello Juan Carlos / Serpi Massimiliano battono Mercurio Ruben / Novali Gregorio 6-7 6-2 10-8

A breve sul sito dedicato al Torneo Volèe Cup www.solarosporting.it/voleecup e su Facebook https://www.facebook.com/solarosportingsanremo le più belle immagini della manifestazione.