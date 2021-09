Sanremo. Tappa matuziana per l’onorevole Nicola Fratoianni. L’esponente di Sinistra Italiana era oggi pomeriggio in via Matteotti all’angolo con via Escoffier, dove i militanti di SI (presente anche l’ex consigliere comunale Fabio Ormea) hanno allestito un banchetto per la raccolta firme a favore della legge di iniziativa popolare “Tassa sui grandi patrimoni – Next generation tax”.

«In Italia l’uno per cento della popolazione detiene il 25% della ricchezza – spiega Fratoianni – la nostra intenzione è quello di redistribuirla, non è una punizione verso chi ha molto, non c’è nessuna invidia sociale, è solo un’operazione di solidarietà».