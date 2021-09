Taggia. La nuova iniziativa è scaturita dopo la divertente e bellissima estate di ping-pong sulle spiagge di Arma ed i festeggiamenti del 45° anniversario di fondazione della “A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo Taggia”. Un’idea di Raffaele Regina proposta alla “Bocciofila Armese” per ospitare una serie di discipline sportive riservate ai soci e famigliari. Alla presenza del consigliere comunale di Taggia delegato allo Sport Raffaello Bastiani in quest’ultima settimana si è consumata la “Tre giorni senza TiVì” a beneficio di attività ludico/sportive.

Con entusiasmo alle stelle il consiglio direttivo della Bocciofila Armese presieduta da Franco Bergadamo ha messo a disposizione le proprie strutture accogliendo lo svolgimento di uno “stage gratuito” delle cinque discipline sportive prescelte per questa prima edizione: bocce, calciobalilla, freccette, tamburello e tennistavolo.

di 20 Galleria fotografica Tre giorni senza TiVì









Foto 2 di 2



Tre serate, dalle 18 alle 22 circa, dedicate all’apprendimento, all’allenamento e al divertimento sotto le direzioni tecniche di Giovanni Borca (bocce), Rinaldo Camillo (calciobalilla), Paolo Pesce (freccette), Raffaele Regina (tamburello e tennistavolo).

A seguito di questa positiva novità in assoluto per la “Città di Taggia” sembra che il gemellaggio “Bocciofila Armese e Regina Academy” sia risultato connubio vincente per lo slogan “Sport & Fair Play del Golfo Tabiese”. Ecco che con il mese di ottobre, pur iniziando tutte le attività sportive ufficiali dell’annata agonistica 2021-2022 i rispettivi direttivi organizzeranno la “Festa dei Nonni sportivi e non … !!!”. Tutti i nipoti stanno preparando sorprese e studiando giochi bizzarri per battere i propri nonni e nonne. Tale manifestazione sarà indetta a favore di “Unicef – Comitato Provinciale Imperia” sotto il motto «La sfida è aperta – Un euro aiuta la vita!!!».

Per informazioni contattare Raffaele al 329.850.6016.