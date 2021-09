Taggia, inaugurata l’edizione 2021 di Meditaggiasca

Taggia. E’ stata inaugurata oggi l’edizione 2021 di Meditaggiasca, Expo’ Valle Argentina e Armea, nella splendida cornice del centro storico di Taggia, in via Soleri e piazza Cavour, alla presenza del sindaco Mario Conio, dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari.

I protagonisti dell’evento sono i prodotti tipici del territorio con vendita, degustazioni, incontri a tema, show cooking con gli chef del territorio e le antiche ricette ma anche profumi e colori dell’entroterra: un’occasione per promuovere e valorizzare le eccellenze ma anche la loro provenienza, quindi le valli Argentina e Armea, i borghi, la storia, gli splendidi paesaggi, l’arte e i tesori nascosti.

«Oggi, insieme a molti amici amministratori, abbiamo inaugurato l’edizione 2021 di Meditaggiasca, Expo’ Valle Argentina e Armea – scrive sui social il sindaco Mario Conio – Un ringraziamento ai Comuni nostri vicini, ai tanti produttori intervenuti, grazie a loro si sta offrendo una splendida vetrina dei prodotti del nostro territorio».

La manifestazione proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 26 settembre. Dalle 10 alle 19 in via Soleri vi saranno stand espositivi dei prodotti tipici ed agroalimentari delle aziende del territorio della Valle Argentina-Armea. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 in piazza Cavour, invece, presso la tensostruttura sono previsti show cooking con presentazione dei piatti tradizionali realizzati con prodotti del territorio. Le ricette saranno messe a disposizione dei visitatori. L’accesso nell’area della manifestazione è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass (certificato verde Covid-19).

(Foto da Facebook di Mario Conio)