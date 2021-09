Taggia, il comune mette all’asta 4 appartamenti ed un magazzino

Taggia. I comune vuole fare cassa mettendo in vendita degli immobili di sua proprietà. Si tratta sostanzialmente di appartamenti, incluso un magazzino. In totale sono 5 immobili. Si parte da un’abitazione in via Cristoforo Colombo al sesto piano, composta da 4 vani per 63 metri quadri. Il prezzo a base d’asta è di 168.000 euro. Ce ne sono poi due in via Levà, rispettivamente al pian terreno ed al primo piano, uno di 34 e l’altro di 54 metri quadri per 80.000 euro e 105.000. L’ultimo appartamento è in via Boselli, è composta da 4 stanze, grande 52 metri quadri, al pian terreno (87.050 euro). Il magazzino è ampio 22 metri quadri, si trova in via Littardi ed il prezzo a base d’asta è di 10.000 euro.

Le domande di partecipazione all’asta dovranno pervenire entro non oltre le 12 del prossimo 2 novembre, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.taggia.it . L’asta pubblica, si svolgerà alle 15 del 4 novembre, presso la sala polifunzionale del Comune In caso di impossibilità a tenere la seduta in presenza, per eventuali future norme di contenimento covid , si procederà mediante avviso, pubblicato all’albo pretorio e nell’ home page del sito istituzionale dell’Ente alla diramazione di apposito

comunicato .

Le informazioni necessarie insieme alle schede dettagliate dei beni interessati, con la relativa modulistica, potranno essere consultate sul sito informatico o presso l’ufficio Patrimonio del Comune di Taggia nei seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 08:30 alle 13 e giovedì dalle 15:30 alle 17.