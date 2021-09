Taggia, i temi trattati nel prossimo consiglio comunale

Taggia. E previsto per domani, mercoledì 22 settembre, il prossimo consiglio comunale dell’ente tabiese. L’assise, pubblica, inizierà alle 18.30 nella sala consiliare del municipio.

Al centro del dibattito ci sono, tra gli altri punti all’ordine del giorno, due interrogazioni del consigliere d’opposizione Mario Manni del gruppo “Il passo giusto”. Una per conoscere le motivazioni del ritardo nell’adozione del puc (piano urbanistico comunale), l’altra per sapere se per la collocazione del nuovo istituto alberghiero sia stata presa in considerazione un diverso posizionamento all’interno del compendio delle ex caserme Revelli tale da non sacrificare il campetto esistente.

E’ prevista poi la votazione per approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020. Infine sarà discusso un debito fuori bilancio: “in ottemperanza alla sentenza tar liguria n. 1670-1671/2014. Idro Edil srl quota parte comune di taggia euro 73.029,15 iva esclusa”