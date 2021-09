La nostra vita è dominata dalla tecnologia, ma ci sono degli strumenti tradizionali che continuiamo ad usare, tra questi ci sono sicuramente i taccuini personalizzati. Piccoli o grandi, con anelli o elastico, quasi sempre personalizzati con il nome o il logo dell’azienda ha pensato di regalarcelo in quando suoi clienti.

Utili in tante occasioni

Tutti noi non ci separiamo mai dal nostro smartphone, quando studiamo o lavoriamo quasi sempre abbiamo a disposizione anche un computer o un tablet, ma se dobbiamo prendere appunti o segnare un elenco di cose da fare il modo più semplice di farlo è sempre quello di usare un taccuino. Gli strumenti tecnologici hanno il vantaggio di permetterci di modificare i testi, stamparli o condividerli. Ma se vogliamo fare in fretta, o non siamo seduti su una scrivania di solito è più comodo scrivere su un taccuino personalizzato. E ogni volta che lo usiamo in qualche modo rivediamo, o mostriamo a chi ci sta intorno, la scritta che c’è sulla copertina, con il nome e i riferimenti dell’azienda che ce lo ha regalato.

Anche per i social

Quello che a cui stiamo assistendo in questi anni è un vero e proprio boom dei taccuini, e non sono solo i più anziani ad usarli ma anche i giovani millennial abituati a scrivere sulle agende scolastiche. I taccuini hanno il vantaggio di poter essere portati ovunque e non hanno batterie che vanno ricaricate o parti elettroniche che possono rompersi. Sono perfetti quindi per prendere appunti di viaggio, magari anche in aereo o in treno, per segnarsi cose da dire durante una riunione, o magari per le frasi da condividere poi su Facebook, Twitter o Instagram. Un taccuino personalizzato può essere quindi un ottimo gadget non solo per gli adulti che non hanno mai smesso di usarli, ma anche per quei giovani che li stanno riscoprendo in questi anni.

Modelli per tutti i gusti e gli usi

In base al tipo di clienti a cui pensiamo di regalarlo possiamo scegliere tra parecchi modelli di taccuini. Si va da quelli più piccoli ed economici, da tenere sempre in borsa o in macchina, per segnare elenchi di cose da fare o appuntamenti, fino modelli più grandi per prendere appunti durante riunioni, abbozzare nuovi progetti o scrivere il nostro diario. Ci sono inoltre taccuini personalizzati con la penna o la matita incorporate, e per i più attenti alla questione ambientale sono disponibili anche degli articoli realizzati in carta riciclata. In tutti i casi sulla copertina e sul retro è possibile stampare, a colori o in bianco e nero, il marchio dell’azienda o eventualmente lo slogan che la contraddistingue.

I gadget personalizzati

I taccuini sono solo alcuni dei tanti gadget personalizzati con cui le aziende possono omaggiare i propri clienti, spesso con un investimento minimo ma con un ottimo ritorno di immagine e di promozione del marchio. I bassi costi di produzione hanno inoltre aperto il mercato dei gadget personalizzati anche ad associazioni, gruppi o famiglie che non dispongono di grossi budget ma che intendono regalare prodotti con i loro marchi ai propri soci, simpatizzanti o semplicemente alle persone che partecipano ad un evento o una festa.

Stampasi

I taccuini personalizzati, come tanti altri gadget personalizzati, si possono acquistare comodamente dalla propria abitazione o dal proprio ufficio tramite il sito Stampasi.it, un’azienda fondata da due giovani imprenditori che hanno scelto di puntare sulla qualità dei prodotti e su un ottimo servizio, il tutto ad un costo sempre molto contenuto. Dal sito si possono confrontare le immagini e le caratteristiche di oltre 6mila prodotti, tutti senza spese di spedizione. Inoltre per ogni articolo è possibile calcolare il costo in base alla quantità ordinata e alla personalizzazione richiesta. Prima di confermare l’ordine è possibile farsi mandare una bozza di stampa per poter avere un’anteprima del prodotto personalizzato ed eventualmente proporre delle modifiche. In ogni caso è possibile ricevere assistenza in ogni fase dell’acquisto sia al telefono che via mail o in chat.