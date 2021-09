Lanciata una petizione per riunire la coppia di oche egiziane del Porto Vecchio di Sanremo

Sanremo. Sul sito Change.org è stata lanciata una petizione per riunire la coppia di oche egiziane che da alcuni anni avevano trovato dimora al Porto Vecchio di Sanremo, diventando con il tempo delle vere e proprie mascotte del posto, ma che dal mese di luglio sono state separate.

La famiglia è stata divisa nel momento in cui il maschio della coppia è rimasto impigliato in una lenza e, una volta liberato, è stato trasferito insieme all’unico pulcino sopravvissuto della niditata di quest’anno presso l’area protetta del Centro cicogne e anatidi di Racconigi, in provincia di Cuneo.

La femmina, nel frattempo rimasta sola al Porto, non si dà pace e da settimane cerca disperata il suo compagno. Per questa ragione gli “Amici delle oche”, dopo essersi appellati al Comune e ai carabinieri forestali, hanno deciso di dare una mano al destino e provare a riunire con ogni mezzo possibile i due innamorati che avevano scelto la Città dei Fiori come proprio nido d’amore, pur non essendo una specie autoctona.

É possibile firmare la petizione al seguente link: https://www.change.org/p/un-appello-per-riunire-la-coppia-di-oche-egiziane-del-porto-di-sanremo?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=petition_dashboard&recruited_by_id=5abbbf40-10c8-11ec-a8c0-179373e1f955&utm_content=fht-30601975-it-it%3A3