Ssd Imperia, apre la campagna abbonamenti 2021-2022

Imperia. Apre ufficialmente domani la campagna abbonamenti 2021/2022 della Ssd Imperia.

I prezzi sono di 150 euro per la tribuna e 75 euro per la gradinata. In questo modo i tifosi, di entrambi i settori, potranno avere quattro gare interne in omaggio rispetto al prezzo pieno dei singoli biglietti che è, rispettivamente, di 10 e 5 euro a partita per i 19 match casalinghi.

Per acquistare il proprio pass neroazzurro bisognerà rivolgersi da domani, in concomitanza con la gara interna contro la Lavagnese, alla biglietteria dello Stadio Nino Ciccione.