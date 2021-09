Sopralluogo del Comune a Casa Serena, acquisiti dati su personale in servizio

Sanremo. Sopralluogo del Comune questa mattina a Casa Serena. Per l’amministrazione civica si sono recati nella Rsa di Poggio, da due giorni passata alla gestione privata, il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, insieme al nuovo segretario comunale Stefania Caviglia e al dirigente del settore Patrimonio Fausto Galimberti. Dopo l’incontro di ieri a Palazzo Bellevue tra il sindaco Alberto Biancheri, le sigle sindacali e alcune operatrici, si è tenuto oggi il primo sopralluogo volto a comprendere se il personale che ha accetto le nuove condizioni di lavoro è sufficiente a garantire gli standard minimi che un’azienda del genere richiede.

«Ho voluto accompagnare la nuova segretaria a Casa Serena per permetterle di conoscere la struttura e verificare le condizioni del personale in servizio e degli ospiti, – spiega il vicesindaco Pireri. I dirigenti hanno acquisito le informazioni necessarie sui carichi di lavoro, in un’ottica di azione di vigilanza che il Comune continuerà a portare avanti nei confronti del privato. Personalmente ho colto l’occasione per visitare gli ospiti che, causa Covid e lockdown, non ero più potuta venire a trovare. Devo dire che è stato un incontro molto triste perché molti visi noti che conoscevo non ci sono più per via delle ferite inferte dalla pandemia. Per il resto, come Servizi Sociali continueremo a vigilare sulle condizioni degli anziani di Casa Serena che oggi mi sono sembrati ben accuditi».

«Abbiamo acquisito i dati relativi alle presenze degli operatori socio assistenziali e degli infermieri in servizio presso Casa Serena, – aggiunge il segretario comunale Stefania Caviglia. Nei prossimi giorni verificheremo se i dati acquisiti corrispondono agli standard da garantire, per quanto di nostra competenza. A primo acchito la struttura mi è sembrata in ordine. Non sono state riscontrate situazioni di particolare difficoltà. Ci prendiamo qualche giorno per concludere questa prima indagine conoscitiva».

(Il vicesindaco Costanza Pireri)