Diano Marina. Grande affluenza di pubblico nelle strade e forte la presenza nei bar e ristoranti di Diano Marina che registrano, anche nelle ore serali, il tutto esaurito ed esprimono soddisfazione per l’ottimo risultato .

In proposito la presidente della Confcommercio cittadina, Franca Weitzenmiller commenta positivamente: «Possiamo essere più che soddisfatti, considerando che la manifestazione, per i noti motivi, si svolge a settembre e non a maggio, come d’abitudine, e si articola soltanto su tre giornate e non quattro. Sicuramente le attività più avantaggiate sono quelle della ristorazione, rispetto ad altre; la gente predilige acquistare nella zona espositiva generi alimentari, piante e altri prodotti, ma nessuno si lamenta, anzi, siamo comunque contenti perché, oltre al nostro concorso dedicato ai negozi, sono state adeguatamente rispettate le distanze per le vetrine e tutti i commercianti hanno ampi spazi di visibilità. Un plauso per questo agli organizzatori dell’evento».

Quest’anno è aumentata particolarmente la presenza di aromatiche e piante di diverso genere che colorano e profumano le vie cittadine e sembra siano fra gli articoli più apprezzati dai visitatori.

Successo e partecipazione anche per i numerosi cooking show che all’interno del Parco Verde di Villa Scarsella, questa mattina sono stati aperti dallo chef Simone Pressamariti del Pressafuoco di Imperia, con la ricetta di Crema di trombette bruciacchiate, rana pescatrice lardellata e arrostita con riduzione di mirto, molto apprezzata dai presenti che hanno avuto il privilegio di gustarla.