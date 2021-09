Soccorso in mare, doppio intervento della Guardia costiera di Sanremo

Sanremo. Duplice intervento nel pomeriggio di oggi da parte della Guardia costiera matuziana. Il primo evento ha visto la motovedetta CP 2110 intervenire nelle acque antistanti il comune di Ospedaletti a seguito di una segnalazione di un’unità da diporto in difficoltà che, per fortuna, è riuscita a rientrare in sicurezza presso la darsena di Ospedaletti.

Il secondo intervento, avvenuto a pochi minuti di distanza, relativo a un kitesurfista in difficoltà nelle acque antistanti capo Pino di Sanremo. Anche in questo caso l’evento si è concluso per fortuna senza conseguenze per il malcapitato che è riuscito a recuperare autonomamente la riva.