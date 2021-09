Situazione Riviera Trasporti, la preoccupazione della Lega Imperia

Imperia. «Il direttivo provinciale della Lega esprime preoccupazione per la situazione di Riviera Trasporti. Apprendiamo di un rischio fallimento per la società di trasporto pubblico che potrebbe comportare conseguenze nefaste per il personale impiegato e disagi per i cittadini che utilizzano i bus nella nostra provincia.

Come Lega siamo a disposizione delle sigle sindacali per quanto di nostra competenza. Non possiamo però non evidenziare quanto questa situazione sia una responsabilità politica del Partito Democratico i cui rappresentanti ricoprono ruoli di primo piano sia nell’ente Provincia che nei vertici RT.

Speriamo che tutto si risolva presto e che per il futuro si voglia puntare ad amministrare le società pubbliche guardando con maggiore attenzione alle capacità manageriali e meno alle tessere di partito».