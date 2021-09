Sanremo. Si chiude il primo week end del Festival del Rugby organizzato dal Sanremo Rugby confermandosi evento di spicco, di portata nazionale e internazionale. Un fiore all’occhiello per Sanremo sul piano sia sportivo che turistico. Venerdì pomeriggio è stato il momento dei più piccini, dove tra giochi, partite e animazione musicale, coordinata dallo staff del Gioca Estate e dagli educatori biancoazzurri i bambini della scuola estiva mescolati ai leoncini hanno passato alcune ore di grande divertimento. Splendida sorpresa da parte dei campioni del Valorugby, i quali, guidati Director of Rugby Roberto Manghi e nel perfetto stile rugbystico si sono mescolati ai piccoli dando vita ad uno spettacolo unico.

Le differenze tra grandi giocatori e giocatori in erba si sono per un attimo annullate lasciando largo spazio a ricordi indelebili fatti giochi, sorrisi, gare tra grandi e piccini, il vero valore ovale a pochi metri da casa,

«Siamo grati a Roberto Manghi e a tutto il club del Valorugby per essere stati qui con noi a Sanremo, per il secondo anno in fila, nel loro ultimo appuntamento di pre-season – commenta Emanuele Capelli del Sanremo Rugby – la loro disponibilità è per noi fondamentale, il nostro comprensorio è avaro di storicità rugbystica e in generale per portare realmente il rugby nelle case, serve una sinergia sempre più stretta tra rugby di alto livello e sodalizi del rugby di base. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per farli sentire come a casa, ora la sfida sta nel dare seguito alle iniziative congiunte in un momento socio/sanitario complesso come quello che stiamo vivendo, in modo da rinsaldare sempre più ed estendere un legame valoriale che ha il rugby come mezzo di espressione».

Il sabato pomeriggio a Pian di Poma il test match tra Valorugby Emilia e Olympique de Grasse ha portato in città il rugby professionistico per un evento che ogni anno si riconferma e, per la sua 7ª edizione, è tornato anche a riabbracciare il pubblico. Danza (a cura della scuola Let’s Go di Giorgia Soleri), musica , gli inni nazionali suonati dal vivo (a cura del violinista dalla fama mondiale come Davide Laura), la cura precisa e puntuale con la quale il Sanremo Rugby ha curato l’evento sono stati i punti di forza di una manifestazione che sa anche guardare al futuro rivolgendosi anche ad un evento valorizzato dalla collaborazione con altre associazioni del territorio.

«E’ più di una amicizia quella che sta legando i nostri club, per noi è diventato un punto di riferimento verso la nuova stagione, ci teniamo a venire qui per l’ospitalità che ci riserva Sanremo e per rinsaldare sempre più il legame tra i nostri club; legame al quale il nostro Presidente e tutto lo staff del Valorugby tiene molto_commenta Roberto Manghi del Valorugby»:

In campo non è mancato l’agonismo, presenti anche le istituzioni che hanno voluto fa sentire la loro vicinanza alla manifestazione: l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, l’assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi e i consiglieri comunali Eugenio Nocita, Sara Tonegutti e Mario Robaldo.

A conclusione è stato il momento della formazione, dedicata agli addetti ai lavori, i topics erano l’organizzazione degli eventi e dei momenti formativo/educativi per la scuola rugby.

Venerdi 10 settembre si proseguirà con i festeggiamenti conclusivi del Gioca Estate 2021, il quale ha visto avvicendarsi oltre 140 bambini, tutti accomunati da un grande divertimento e dal piacere di stare assieme all’aria aperta! Dalle 16:30 al via anche l’open day del Sanremo Rugby, riservato alle annate dai 2005 al 2017.