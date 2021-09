Serie D, la Sanremese riprende la preparazione a Ospedaletti

Sanremo. Nel pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione in vista dell’esordio in campionato di domenica a Caronno.

Ecco nel dettaglio il programma settimanale degli allenamenti che si svolgeranno a Ospedaletti in quanto il manto erboso del Comunale, come ogni anno in questo periodo, è stato sottoposto a semina:

– Martedì 14 settembre: pomeriggio

– Mercoledì 15 settembre: doppia seduta

– Giovedì 16 settembre: pomeriggio

– Venerdì 17 settembre: pomeriggio

– Sabato 18 settembre: rifinitura e poi partenza nel primo pomeriggio per il ritiro in Lombardia.