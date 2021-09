Serie D, Coppa Italia: in campo Sanremese e Imperia

Genova. Dopo il turno preliminare andato in scena lo scorso 12 settembre la Coppa Italia serie D è pronta a vivere un’altra giornata di grandi sfide con le partite del primo turno in programma mercoledì 22 settembre alle 15. Scendono in campo le 44 squadre vincenti il preliminare insieme agli 84 sodalizi aventi diritto. 60 partite di sola andata sulle 64 in programma, due i posticipi, Recanatese-Castelfidardo si è già giocata, rinviato il preliminare Chieti-Sambenedettese, in caso di parità al termine di 90’ saranno i tiri di rigore a sancire le squadre qualificate ai 32esimi. Lo annuncia la Lnd.

Posticipi: San Donato Tavarnelle-Badesse e Follonica Gavorrano-Pianese si giocheranno rispettivamente il 6 e 13 ottobre alle 15.

Cambi di orario: tante le partite che si disputeranno il tardo pomeriggio e la sera per facilitare la presenza del pubblico negli stadi. Calcio d’inizio alle 16 per Fossano-Saluzzo e Sorrento-Nocerina, alle 16.30 Sammaurese-Ravenna e Carbonia-Lanusei a porte chiuse al campo di Villamassargia (Su), alle 17 Breno-Real Calepina, Gozzano-Novara, Sanremese-Imperia allo stadio “Nino Ciccione” di Imperia e Audace Cerignola-Nola, alle 17.30 Aglianese-Scandicci, alle 18.00 Luparense-Levico Terme, alle 18.30 Tiferno Lerchi-Foligno, alle 19.30 Ponte S. Pietro-Arconatese, alle 20.00 Gravina-Team Altamura, alle 20.30 Fanfulla-Crema, Correggese-Bagnolese, Sassari Latte Dolce-Torres e Trapani-Biancavilla, alle 20.45 Tolentino-Montegiorgio.

Cambi di campo: Mestre-Montebelluna si gioca al campo “San Vigilio” di Montebelluna (Tv), Union Clodiense-Cjarlins Muzane al comunale di Carlino (Ud), Seravezza-Pro Livorno al campo “Luperi” di Sarzana (Sp), Giugliano-Afragolese a porte chiuse al “De Cristofaro” di Giugliano (Na), Nardò-Casarano al “Vantaggiato” di Copertino (Le) e Francavilla-Castrovillari al “Vulcano” di Castelluccio Inferiore (Pz).

Primo turno – Le designazioni arbitrali

Caldiero Terme-Ambrosiana (Andrea Mazzer di Conegliano)

Mestre-Montebelluna (Federico Muccignato di Pordenone)

Cartigliano-Campodarsego (Marco Menozzi di Treviso)

Luparense-Levico Terme (Stefano Grassi di Forlì)

Adriese-Delta Porto Tolle (Andrea Terribile di Bassano del Grappa)

Arzignano-Sona (Francesco Zago di Conegliano)

Union Clodiense-Cjarlins Muzane (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia)

Vis Nova Giussano-Alcione (Edoardo Papale di Torino)

Casatese-Virtus Ciseranobergamo (Andrea Bortolussi di Nichelino)

Ponte S. Pietro-Arconatese (Lorenzo Vacca di Saronno)

Brusaporto-Caravaggio (Gerardo Garofalo di Torre del Greco)

Desenzano Calvina-Sporting Franciacorta (Carlo Esposito di Napoli)

Breno-Real Calepina (Silvia Gasperotti di Rovereto)

Castellanzese-Legnano (Stefano Raineri di Como)

Caronnese-City Nova (Andrea Zambetti di Lovere)

Fanfulla-Crema (Filippo Colaninno di Nola)

Pontdonnaz-Casale (Stefano Moretti di Como)

Gozzano-Novara (Antonio Di Reda di Molfetta)

Fossano-Saluzzo (Francesco Loiodice di Collegno)

Bra-Vado (Simone Nuzzo di Seregno)

Lentigione-Derthona (Mauro Gangi di Enna)

Sanremese-Imperia (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo)

Lavagnese-Sestri Levante (Michele Pasculli di Como)

Correggese-Bagnolese (Alessandro Negrelli di Finale Emilia)

Athletic Carpi-Forlì (Edoardo Gianquinto di Parma)

Rimini-Progresso (Matteo Mozzo di Padova)

Sammaurese-Ravenna (Riccardo Boiani di Pesaro)

Sporting Trestina-Cannara (Nicolò Dorillo di Torino)

Tiferno Lerchi-Foligno (Gianluca Renzi di Pesaro)

Seravezza-Pro Livorno (Riccardo Dasso di Genova)

Real Forte Querceta-Ghiviborgo (Stefano Foresti di Bergamo)

Aglianese-Scandicci (Raimondo Borriello di Arezzo)

Sangiovannese-Prato (Mario Picardi di Viareggio)

Carbonia-Lanusei (Davide Galiffi di Alghero)

Sassari Latte Dolce-Torres (Stefano Selva di Alghero)

Atletico Uri-Trastevere (Giuseppe Sassano di Padova)

Tolentino-Montegiorgio (Filippo Balducci di Empoli)

Pineto-Castelnuovo Vomano (Gabriele Sacchi di Macerata)

Notaresco-Vastese (Leonardo Di Mario di Ciampino)

Matese-Vastogirardi (Andrea Recupero di Lecce)

Aprilia-Ostiamare (Saverio Esposito di Ercolano)

Flaminia-Rieti (Deborah Bianchi di Prato)

Cynthialbalonga-Montespaccato (Riccardo Leotta di Acireale)

Vis Artena-Cassino (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata)

Sorrento-Nocerina (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)

Cavese-Portici (Andrea Zoppi di Firenze)

Gelbison-Santa Maria Cilento (Lucio Felice Angelillo di Nola)

Giugliano-Afragolese (Gerardo Simone Caruso di Viterbo)

Gladiator-Insieme Formia (Domenico Mallardi di Bari)

Audace Cerignola-Nola (Enrico Eremitaggio di Ancona)

Gravina-Team Altamura (Gabriele Totaro di Lecce)

Molfetta-Lavello (Giuseppe Costa di Catanzaro)

Bitonto-Brindisi (Giuseppe Lascaro di Matera)

Nardò-Casarano (David Guida di Torre Annunziata)

Francavilla-Castrovillari (Dario Acquafredda di Molfetta)

Rende-Cittanova (Ferdinando Emanuel Toro di Catania)

Trapani-Biancavilla (Fabrizio Carsenzuola di Legnano)

Fc Messina-San Luca (Daniele Aronne di Roma 1)

Acireale-Giarre (Davide Matina di Palermo)

Licata-Sancataldese (Fabrizio Arcidiacono di Acireale)