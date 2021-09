Seborga. La lista “Seborga Rinasce”, che sostiene il candidato sindaco Chicco Iacobucci, si racconta: «E’ il frutto di un anno di lavoro di un gruppo di amici che hanno una fortissima volontà di offrire la propria opera , professionalità e passione – spiegano i candidati – per far rinascere dal punto di vista soprattutto economico , turistico e sociale l’antico borgo del Principato di Seborga . Così nasce la lista “ Seborga Rinasce “ con il proprio programma , scritto con attenzione e soprattutto condiviso con il gruppo di sostegno della lista , un programma che vedrà nei primi 100 giorni realizzare un’area dedicata ai bambini , un’area dedicata agli animali domestici , più aree nella piazza dedicate ai più anziani . Prima delibera se vincerà Seborga rinasce l’intitolazione del chiosco della musica sulla piazza a Giorgio 1° di Seborga che avrà finalmente gli onori che merita per aver fatto conoscere all’Italia e al mondo la storia dell’antico principato e creato un indotto turistico ad oggi rimasto solo un antico ricordo» .

Iacobucci :« Una squadra totalmente civica e apartitica per ridare vita a https://mail.google.com/mail/u/1/#inboxSeborga passando da una politica green su tutto il territorio , servizi per turisti e famiglie , collaborazione con il principato per la creazione di una politica culturale e turistica che riporti in valle un importante flusso turistico e ricchezza per il paese. La professionalità dei nostri candidati , l’età media di 40 anni , un programma realizzabile se pur ambizioso sono il motivo per darci fiducia e permetterci di ridare lustro e vita al nostro antico e meraviglioso comune di Seborga».

Scarica il programma di Seborga Rinasce