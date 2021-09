Seborga al “2021 No Limits Mediterranean Futsal Cup”

Sanremo. Si avvicina il giorno della partecipazione della rappresentativa di Seborga al torneo internazionale di calcio a 5 “2021 No Limits Mediterranean Futsal Cup” organizzato dalla Confederation of Independent Football Associations.

Ecco il calendario delle partite in programma ai Bagni Italia-Morgana Beach: sabato 11 settembre, dopo le cerimonie inaugurali (presentazione delle squadre, ascolto degli inni nazionali, foto), alle 14:20 Seborga giocherà la partita inaugurale del torneo contro la “Sicilia Football Association”, dopodiché alle 15:00 giocherà contro “La Selecioun-Countea de Nissa FA” (Nizza). In base ai risultati di queste due partite verrà determinata la partecipazione di Seborga alle fasi finali del torneo. Le partite saranno trasmesse in live-streaming grazie a WeSport.it, official media partner del torneo. Saranno presenti anche il Presidente della CONIFA, il norvegese Per-Anders Blind, e la Principessa Nina di Seborga.

Venerdì 10 settembre alle 17:30 presso la Federazione Operaia Sanremese verrà inaugurata la tappa sanremese della mostra socio-culturale dedicata al calcio nelle piccole realtà “Calci: Comunità Resilienti”, che rimarrà visitabile fino a domenica 12.