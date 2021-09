Scuole e Covid, la prima settimana si chiude con cinque classi in quarantena

Imperia. Sono cinque le classi della provincia di Imperia finite in quarantena nella prima mezza settimana di scuola. E’ questo il bilancio di soli tre giorni di lezione negli istituti di ogni ordine e grado del Ponente ligure. Stando ai dati di Asl1, gli istituti coinvolti sono una scuola media, due scuole elementari e due asili. Tutti i contagi che hanno portato alla quarantena sono di origine famigliare. Nel dettaglio si tratta di classi dell’asilo di via Doria a Vallecrosia, della scuola media Littardi e dell’infanzia Largo Ghiglia di Imperia, e delle elementari di Arma di Taggia con sede in via Colombo.

Al contrario del recente passato, i protocolli messi in campo dalle quattro Asl liguri per l’anno scolastico 2021-2022 sono stati rivisti a seconda di chi risulta positivo in aula. Diversamente da quanto avvenuto l’anno scorso, non scatta più la quarantena del professore vaccinato o guarito dal Covid-19 in presenza di un solo contagio tra gli alunni. L’insegnante potrà quindi continuare a seguire le sue lezioni in presenza nelle altre classi assegnate. Diverso il discorso se ad essere positivo è uno studente, che da solo è sufficiente a mandare in didattica a distanza tutti i compagni.

Inoltre, non scatta più la chiusura automatica della scuola anche nella fattispecie più grave, quando si riscontrino tre contagi correlati tra loro nello stesso plesso. In quel caso, in quarantena finiscono solamente le sezioni con il principio di focolaio attivo. Altra situazione innovativa rispetto all’esperienza del 2020, nei nido e negli asili la “tata” viene posta in quarantena per un lasso di tempo differente a seconda che sia vaccinata o meno: 7 giorni per le operatrici vaccinate con doppia dose, dai 10 ai 14 giorni per le no vax.

In totale sono undici le classi in quarantena sull’intero territorio regionale. Tolte le cinque dell’Imperiese, ne rimangono tre nello Spezzino, due nel genovese e una nel savonese (Vado Ligure).