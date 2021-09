Scuola di arti marziali alla Polisportiva Salesiana di Vallecrosia

Vallecrosia. E’ iniziata presso l’Opera Salesiana Don Bosco di Vallecrosia una scuola di arti marziali e precisamente kickboxing condotta da Glauco Pocobelli.

Glauco è un istruttore cintura nera 4 grado/dan e arbitro internazionale, ma ha una carriera di tutto rispetto nella disciplina kickboxing come professionista, ha infatti vinto il titolo Europeo sulla distanza delle 5 riprese da 3 min. Ha vestito da dilettante i colori azzurri della nazionale Italiana nei campionati mondiali e, sempre da dilettante, ha vinto due titoli italiani.

Durante gli allenamenti Glauco sarà coadiuvato da alcuni istruttori cinture nere. La scuola è suddivisa in due categorie:

· Bambini: da 7 a 9 anni e Ragazzi: da 10 a 13 anni il mercoledì dalle 17 alle 18

· Ragazzi: da 14 a 18 anni e Adulti: da 19 a 50 anni e oltre il martedì e il giovedì dalle 19.45 alle 20.45

Particolare attenzione verrà rivolta alle donne che potranno apprendere la tecnica di autodifesa.

Questa è la 4° disciplina sportiva che fa capo alla Polisportiva Salesiana di Vallecrosia le altre discipline che hanno iniziato l’attività sono MTB-Downhill, rugby e calcio che stanno riscuotendo successo con un numero sempre crescente di iscritti.

«I Salesiani attraverso lo sport cercano di coinvolgere bambine/i e giovani ed offrire loro la possibilità di cimentarsi nello sport che prediligono a costi molto contenuti. Gli allenamenti sono iniziati il 21 settembre. Coloro che vorranno provare a cimentarsi in questo sport potranno presentarsi nei giorni in cui si svolgeranno le lezioni, possibilmente prima dell’inizio, in via Col. Aprosio 433 a Vallecrosia. Per informazioni telefonare al numero 3273253604 (no durante orario lezioni)» – fa sapere la Polisportiva Salesiana di Vallecrosia.