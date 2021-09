Bordighera. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in piazza Garibaldi, verso le 17.45. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo a bordo di uno scooter avrebbe investito un anziano che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Entrambi hanno riportato lesioni.

Sul posto, oltre ai mezzi di terra rappresentati da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e di Ponente Emergenza, dall’aria è intervenuto anche l’elisoccorso.

Dalle prime informazioni entrambi i feriti non verserebbero in gravi condizioni, giudicate dagli operatori del 118 come codice giallo. Presente anche la polizia locale.