Scomparsa dell’arbitro Marika Galizia, il cordoglio della Lnd

Genova. La Lega Nazionale Dilettanti partecipa al cordoglio per Marika Galizia, arbitro di 27 anni della sezione di Albenga scomparsa in seguito alle complicazioni del parto del suo bimbo, al momento in prognosi riservata.

Il presidente nazionale Cosimo Sibilia e il presidente del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, profondamente colpiti dalla tragica notizia esprimono alla sua famiglia e alla sezione Aia di Albenga le più sentite condoglianze a nome di tutta la Lega Nazionale Dilettanti.