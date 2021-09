Scomparsa del dottor Anthony Ippolito, il cordoglio dell’Ordine dei medici veterinari di Imperia

Imperia. «Il consiglio direttivo dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Imperia, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del collega dottor Anthony Ippolito».

«Il dottor Ippolito ha ricoperto per molti anni la carica di segretario in seno al nostro Ordine: sempre disponibile e puntuale, ha svolto l’impegno con grande passione ed entusiasmo, spendendo il suo tempo per la nostra categoria», dichiara il presidente dell’Ordine dottor Elio Bossi.

«A nome mio, del consiglio direttivo e di tutti i colleghi dell’Ordine di Imperia, esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia per la perdita del caro amico Anthony».