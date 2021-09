Santo Stefano al Mare. Negli scorsi giorni Santo Stefano al mare ha ospitato, presso Marina degli Aregai, la 37esima edizione di “The Look of The Year”, un prestigioso evento moda Worldwide nato nel 1983 che ha scoperto alcune tra le più famose modelle al mondo tra cui Cindy Crawford, Giselle Bunchen, Linda Evangelista.

Alla competizione ha partecipato anche una troupe televisiva della Corea, realizzando alcuni servizi di moda che incontrano la bellezza del territorio.

Questo pomeriggio il centro storico di Santo Stefano al Mare è divenuto un set fotografico della “Cen Media” e ha visto posare alcune modelle ‘senior’ della Corea, tra gli scorci caratteristici del borgo, che hanno particolarmente colpito il coordinatore koreano Seungjin Pak.