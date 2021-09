Sanremo, Xrt Scuderia al Rallye National Pays de Grasse e al Rally Casciana Terme

Sanremo. Neanche sistemati in bacheca i trofei del recente Slalom Garessio-San Bernardo che per la Xrt Scuderia è di nuovo ora di fare le valigie e ripartire; ad attendere la compagine sanremese ci saranno due impegni dal respiro internazionale. Nuovamente divisi tra Italia e Francia seguirà il 62° Rallye National Pays de Grasse ed il 39° Rally Casciana Terme, una bella mescolata fra i colori della Provenza e le bellezze toscane.

Saint Cezaire, Mons ed il Col de la Bleine vedranno il passaggio della Skoda Fabia R5 #11 affidata a Marco Cortese e Jessica James, desiderosi di bissare l’ultima prestazione con la compatta ceca ovvero il quarto posto al Rallye de la Vesubie di due anni fa, e perché no, anche di migliorare e puntare alla vetta. Otto le prove speciali della corsa francese valida per il campionato nazionale di seconda divisione che contrariamente alla situazione italiana si può permettere un chilometraggio di quasi centocinquanta chilometri cronometrati.

Diversa la situazione in Toscana dove si vivrà il secondo episodio del Federico Capilli, pilota, a bordo di una Fiat 600 Kit #97 condivisa con il sodalizio piemontese della All Sport Mottarone e con Matteo Santucci. Sei gli impegni cronometrati dai quali spiccano la lunga Monte Vaso di dodici chilometri e la Casciana Terme di cinque. Meticolosa, come sempre, la preparazione del navigatore genovese che insieme all’amico e compagno di avventure punta ad una prestazione regolare ed utile per imparare i segreti del volante.

Appuntamento per venerdì 17 settembre quando, nel pomeriggio, scatterà la prima tappa del Pays de Grasse decisa a proseguire anche sabato 18 mentre a Casciana Terme bisognerà attendere le 8.01 di domenica 19 settembre per vedere finalmente i velocisti all’opera.