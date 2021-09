Sanremo, Xrt Scuderia al Rally del Ticino

Sanremo. Xrt Scuderia va al Rally del Ticino. Scendiamo dalla Francia per andare in Svizzera, passando per Sanremo a cambiare la valigia; che il 2021 sia una stagione positiva per la compagine ligure di Hegyes lo si era capito dalle tantissime conferme di fiducia e di stima da parte dei portacolori storici, ma anche per i nuovi incontri fatti lungo il percorso. Uno di questi è senza dubbio quello di Luca Fredducci, genovese trapiantato nel varesino, che per il prossimo Rally del Ticino sarà supportato dalla Xrt Scuderia. Lui e Clarissa De Rosa saranno dunque ai blocchi di partenza di una competizione di grande richiamo in terra elvetica e dal percorso molto tecnico, fra le prove speciali di Nara, oltre ventiquattro chilometri cronometrati, e la Valcolla di oltre quattordici.

«Saremo al via del Rally del Ticino per un insieme di fattori: la vicinanza, è una corsa nella nostra zona, la mia navigatrice e compagna è svizzera, il supporto di alcune realtà elvetiche per potersi presentare in forze e per il piacere di affrontare prove speciali come la Valcolla, quest’anno percorsa al contrario, e la Nara davvero impegnativa e con passaggi inediti. Avremo a disposizione una Ford Fiesta Rally4 turbocompressa e sarà da capire, nelle primissime battute; arriviamo dalla Peugeot 208 a motore aspirato e la vettura inglese ha più coppia, freni differenti ed assetto differente. Saremo seguiti dalla XRT Scuderia di Sanremo per questa manifestazione» – spiega Fredducci, dunque una cosiddetta uscita One Off che darà però respiro internazionale anche alla realtà ligure.

Appuntamento per le 8.30 di sabato 25 settembre quando dalla cittadina svizzera di Bioggio scatterà ufficialmente la manifestazione e si apriranno le ostilità.