Sanremo. Il salotto buono della Città dei Fiori diventa un set fotografico per un’azienda coreana. Oggi, modelle e modelli “senior” hanno posato, in via Matteotti, di fronte alla storica (centenaria) gioielleria “Abate”, indossando dei completi del brand “Monteverdi”.

La troupe, che fa parte della sudcoreana “Cen Media”, nei giorni scorsi era a Santo Stefano al Mare, dove era in corso, a Marina degli Aregai la 37esima edizione di “The Look of The Year”, un prestigioso evento moda Worldwide nato nel 1983 che ha scoperto alcune tra le più famose modelle al mondo tra cui Cindy Crawford, Giselle Bunchen, Linda Evangelista.