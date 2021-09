Sanremo, Ventimiglia e Taggia i comuni imperiesi con il maggior numero di positivi al Covid-19

Imperia. Con 137 positivi, è Sanremo la città con più persone in quarantena a domicilio per aver contratto il Covid-19. In totale nella Città dei Fiori sono 243 i soggetti in sorveglianza attiva. E’ quanto emerge dal rapporto dell’Asl1 stilato oggi, che traccia una fotografia della provincia di Imperia.

In totale, nel territorio imperiese, i positivi a domicilio sono 414; mentre sono 731 le sorveglianze attive. Ottanta, inoltre, le persone poste in isolamento fiduciario dopo il rientro dall’estero.

Dopo Sanremo, per numero di casi, seguono il Comune di Ventimiglia, con 123 soggetti in sorveglianza attiva e 71 positivi; e quello di Taggia, con 62 soggetti in sorveglianza attiva e 34 positivi. E poi ancora Imperia, con 56 soggetti in sorveglianza attiva, 32 positivi e Bordighera, con 50 soggetti in sorveglianza attiva e 30 positivi.

Seguono, in ordine (per numero di positivi)

Vallecrosia: 34 soggetti in sorveglianza attiva, 16 positivi

San Bartolomeo al Mare: 12 soggetti in sorveglianza attiva, 10 positivi

Camporosso: 21 soggetti in sorveglianza attiva, 9 positivi

Diano Marina: 12 soggetti in sorveglianza attiva, 7 positivi

Costarainera: 6 soggetti in sorveglianza attiva, 7 positivi

Dolceacqua: 9 soggetti in sorveglianza attiva, 6 positivi

Pompeiana: 8 soggetti in sorveglianza attiva, 6 positivi

San Biagio della Cima: 11 soggetti in sorveglianza attiva, 5 positivi

Pigna: 8 soggetti in sorveglianza attiva, 5 positivi

Pietrabruna: 6 soggetti in sorveglianza attiva, 5 positivi

Riva Ligure: 8 soggetti in sorveglianza attiva, 4 positivi

Cervo: 5 soggetti in sorveglianza attiva, 4 positivi

Ospedaletti: 7 soggetti in sorveglianza attiva, 3 positivi

Diano Castello: 5 soggetti in sorveglianza attiva, 3 positivi

Isolabona: 5 soggetti in sorveglianza attiva, 3 positivi

Apricale: 3 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

Pontedassio: 3 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

Vasia: 3 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

Badalucco: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

Baiardo: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

Pornassio: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 2 positivi

San Lorenzo al Mare: 5 soggetti in sorveglianza attiva, 1 positivo

Soldano: 4 soggetti in sorveglianza attiva, 1 positivo

Cipressa: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 1 positivo

Diano Aretino: 1 soggetti in sorveglianza attiva, 1 positivo

Perinaldo: 1 soggetti in sorveglianza attiva, 1 positivo

Santo Stefano al Mare: 3 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Castel Vittorio: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Castellaro: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Chiusavecchia: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Dolcedo: 2 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Villa Faraldi: 1 soggetti in sorveglianza attiva, 0 positivi

Comuni Covid free: Airole, Borgomaro, Caravonica, Ceriana, Chiusanico, Civezza, Diano San Pietro, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Pieve di Teco, Rocchetta Nervina, Seborga, Terzorio, Triora e Vallebona,