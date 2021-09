Sanremo, tenta di rubare il portafoglio di un operaio in cantiere: arrestato 60enne

Sanremo. La Polizia di Stato di Sanremo ha arrestato, nella giornata di mercoledì scorso, un uomo italiano per rapina impropria aggravata.

Nella mattinata dell’8 settembre è giunta una segnalazione al 112 Nue ove si comunicava che in un cantiere edile, nei pressi della zona Tre ponti, un uomo stava facendo una rapina a danno di uno degli operai presenti sul lavoro.

P.G., italiano di 60 anni, mentre degli operai eseguivano dei lavori nel cantiere, si era avvicinato sul luogo, nelle immediate vicinanze ove avevano lasciato i loro effetti personali, ed approfittando del momento di distrazione dei carpentieri intenti ad eseguire i lavori, ha tentato di sottrarre ad uno di loro il portafoglio custodito all’interno di un borsello.

L’uomo, tuttavia, non è riuscito nel suo intento, in quanto uno dei carpentieri presenti sul posto, sentito un rumore sospetto, si è accorto dell’azione criminosa ed è intervenuto per scongiurarla. Il reo ha tentato di darsi alla fuga e ha preservato il proprio comportamento criminoso, poiché ha colpito sulla spalla, con un martello sottratto sul posto, il lavoratore che accortosi del furto, aveva cercato di fermarlo inseguendolo.

L’azione, tuttavia, non è giunta al termine e non ha portato a conseguenze ulteriori, poiché prontamente gli operatori sono intervenuti sul posto, riuscendo ad individuare e ad immobilizzare il reo fuggitivo, che è stato arrestato in flagranza. La vittima delle lesioni è stata trasportata presso l’ospedale di Sanremo, ove ha riportato una prognosi di 21 giorni per la lesione a seguito del colpo di martello inferto dal rapinatore. A seguito del processo per direttissima l’arresto è stato convalidato il 10 settembre ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza.