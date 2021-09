Sanremo, Tennistavolo Regina compie 45 anni

Sanremo Il Tennistavolo Regina compie 45 anni.

«Dal 1° marzo 2020 l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, ma dopo un anno e mezzo di purgatorio a causa del Codid-19 forse uno spiraglio di nuova vita si è riaperto». Grande soddisfazione per l’Accademia Pongistica della “A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo Taggia Imperia” che in questo ultimo week-end ha festeggiato il 45° Birthday. Una lunga esistenza condita da numerosi successi, affermazioni e sconfitte ma soprattutto quante generazioni di cittadini rivieraschi sono transitate in questa scuola sportiva.

Ancor oggi, da un decennio, il consiglio direttivo, da sempre sotto la guida del presidente Raffaele Regina, è composto da Salvatore Lombardo (vice presidente), Alessandro Lombardo (segretario) e dai consiglieri Fabrizio Scardetta con Tiziana Di Benedetto.

La Scuola Pongistica Rivierasca del Tennistavolo Regina si è fatta apprezzare per aver partecipato a gare e tornei in tutta Italia e per aver essa stessa organizzato numerosi appuntamenti di diversi livelli, grazie alle infrastrutture di cui può usufruire a Sanremo, Taggia, Santo Stefano al Mare ed Imperia, senza dimenticare Riva Ligure e San Lorenzo al Mare in attività fino a pochi anni fa e che dire di Ventimiglia, Ospedaletti, Perinaldo ed Andagna degl’anni ottanta.

Nella bacheca del Club “reginotto” non mancano titoli e medaglie, in particolare l’ottenimento della “Stella di Bronzo al merito sportivo Coni” nel 1989. Fiore all’occhiello del “Tennistavolo Regina” è il riconoscimento ottenuto dall’Unicef quale “Associazione Amica dei Bambini” e come disciplina “Tennistavolo Sport dei Bambini”.

La giornata dei festeggiamenti è stata caratterizzata dallo stage agonistico-amatoriale indetta da Agostino Bolognese, Rinaldo Camillo, Youssef Saih e Raffaele Regina. «Si ringraziano gli amici agonisti pervenuti da Bordighera, Luino (VA) e Maccagno (VA) che con la loro presenza hanno dato lustro all’anniversario di fondazione» – dice il Tennistavolo Regina.

La competizione a squadre di Coppa Davis ha dato il seguente risultato:

1°) G.S.T.T. Bordighera con Massimo BRACCO e Massimo TRIBERTI.

2°) A.S.D. Amici di Angelo da Luino (VA) con Fosco MARONGIU e Donato MANZATO.

3°) A.S.D. Regina T.T. Sanremo Taggia con Matteo CICHERO e Diego VERDA.

4°) A.S.D. Amici di Angelo da Maccagno (VA) con Filippo GIANINETTI e Paolo COLETTA.

La gara del singolare giovanile ha visto come vincitore Gioele Orsetti di Taggia che in finale ha battuto Leonardo Siragusa di Sanremo.

Tutti gli altri giovani partecipanti sono stati classificati a pari merito che di seguito citiamo per la loro appassionante partecipazione: Matteo Lanteri, Alessio Crespi, Matteo Asprone, Giovanni Lanteri, Liam Hila, Matias Hila e Benedetta Orsetti.

L’associazione è un importante elemento di aggregazione, gestita da veri appassionati della piccola racchetta e vissuta da persone di tutti i ceti sociali, auspicando loro che continui almeno per altri 100 anni e più a fare attività sportiva all’insegna della lealtà ed il fair-play.