Sanremo, targa del Festival da rivedere. Ron vince nel 1996 con Tosca

Sanremo. Appare un’imprecisione in una delle targhe dei vincitori dei Festival di Sanremo presenti in via Matteotti a Sanremo. Su quella dedicata all’edizione del 1996 appare solo Ron con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, mentre i vincitori della kermesse canora all’epoca furono ufficialmente due: Ron e Tosca.

Svista notata e segnalata dallo storico matuziano Andrea Gandolfo: «Nella targa relativa al vincitore dell’edizione svoltasi dal 20 al 24 febbraio del 1996, è riportato infatti come vincitore, con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, “Ron”, ma, in realtà, dall’elenco ufficiale dei vincitori dei Festival, i vincitori ufficiali del 1996, risultano “Ron e Tosca”. Invito quindi i competenti organi del Comune ad effettuare la dovuta correzione, anche per rispetto verso l’altra vincitrice del Festival del 1996, che penso meriti di essere adeguatamente ricordata».